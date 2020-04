Corriere dello Sport: "Addio a Vendrame, il dribbling controcorrente"

vedi letture

"Addio a Vendrame, il dribbling controcorrente". E' questo il titolo in taglio basso sul Corriere dello Sport. Il quotidiano romano racconta il decesso di Ezio Vendrame, ex calciatore di Juventus e Milan tra le altre, vero e proprio idolo delle squadre per cui giocava per il grande talento negli anni Settanta. A 72 anni si è spento un calciatore ribelle e poi poeta, paragonato anche a Kempes.