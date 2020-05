Corriere dello Sport: "Agnelli, appello al governo. A luglio riapra in parte gli stadi"

Polonia, Russia e Serbia già da giugno faranno entrare gradualmente i tifosi allo stadio. Anche Spagna, Bulgaria e Portogallo ci proveranno e si va verso il sì. E l'Italia? Come riportato dal Corriere dello Sport in taglio alto, la richiesta è arrivata da Andrea Agnelli. "Agnelli, appello al governo: a luglio riapra in parte gli stadi", si legge in prima pagina.