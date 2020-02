Corriere dello Sport: "Altri sette giorni a porte chiuse"

"Altri sette giorni a porte chiuse". È il titolo scelto dal Corriere dello Sport per spiegare, senza mezzi termini, come si evolverà la situazione sugli spalti in Serie A. E si legge anche: "Eventi sportivi senza pubblico: in arrivo la proroga per un'altra settimana. Tifosi, stop alle trasferte? Giornata frenetica: vertice in Figc, poi il calcio e Malagò incontrano il ministro Spadafora. L'atteso Consiglio dei Ministri si protrae fino a tarda serata: attesa per le nuove misure preventive".