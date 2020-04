Corriere dello Sport: "Anche Milan e Inter per il sì. Gravina: 'Non chiudo il calcio'"

"Anche Milan e Inter per il sì. Gravina: 'Non chiudo il calcio'" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Nel taglio alto del giornale, si parla dei club in maggioranza favorevoli alla ripresa ma spunta un documento di alcuni club per fermare tutto. Il presidente della FIGC: "Non sarà il becchino del calcio italiano". Anche gli arbitri studiano la ripartenza: "Il piano per la sicurezza: dal VAR ai test fisici".