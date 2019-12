© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La bella notizia di giornata, in casa Bologna, è sicuramente la possibilità di avere Mihajlovic in panchina nel match di stasera contro il Milan. "Il Bologna ritrova Mihajlovic", titola il Corriere dello Sport, ricordando come per l'allenatore serbo sia la prima volta in panchina dopo il trapianto. Spazio, infine, anche al calcio estero, con il k.o. del Manchester City nel derby con lo United: "Incredibile Guardiola, cade a -14". Per il Liverpool il discorso-titolo sembra essere ormai già chiuso.