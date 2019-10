Corriere dello Sport: "Ansia Mertens, 17 milioni di ombre cinesi"

© foto di Mattia Verdorale

"Ansia Mertens, 17 milioni di ombre cinesi". Questo il titolo che a pagina 20 il Corriere dello Sport dedica al Napoli e al futuro del suo attaccante Dries Mertens: "E' in attesa del rinnovo e ora torna in mente la trattativa lampo per Hamsik. A giugno il belga sarà svincolato e nulla esclude che da Oriente non ci provino già per gennaio. Il Napoli vorrebbe resistere, Dries è parte integrante del progetto. Nello stesso tempo il club però dovrebbe proporgli un'offerta altrettanto ricca".