Corriere dello Sport apre con ADL: "Mi volevano smontare il Napoli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport propone in apertura le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che da Malta - dove s'è tenuta l'assemblea dell'ECA - ha dichiarato: "Mi volevano smontare il Napoli". Il numero uno azzurro ha poi aggiunto: "L'Inter sta provando a prendere i nostri assi, ma io compro e non vendo".

L'Italia di Mancini. Il giornale riserva spazio anche agli azzurri, in campo stasera in Grecia per le qualificazioni a Euro 2020. "Mancini: 'La mia Italia senza paura'", è il titolo sulla nazionale. Di Biagio vuole invece vincere l'Europeo Under 21, sottolineata anche la vittoria degli azzurri Under 20 nel mondiale di categoria contro il Mali nei quarti di finale