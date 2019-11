© foto di Mattia Verdorale

"Arbitri e Var, il grande freddo". Questo il titolo che si prende le pagine 2-3 del Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Troppe le polemiche arbitrali in questo weekend di Serie A: "Gli episodi delle ultime giornate hanno messo in evidenza il problema: da Firenze a Napoli, l'uso della tecnologia sembra diventato un fastidio. Protocollo cervellotico, interpretazioni incoerenti e direttori di gara che vedono nel video una minaccia".