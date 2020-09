Corriere dello Sport: “Ascoli, Ninkovic è un caso aperto”

Spazio alla situazione di Nikola Ninkovic ad Ascoli con il serbo che non è ancora rientrato presentando un certificato medico. “Ascoli, Ninkovic è un caso aperto. Pulcinelli paziente” è il titolo del quotidiano che poi continua: “Ad Ascoli sarebbe già (nuovamente) deflagrato da giorni il caso-Ninkovic se non fosse per la resilienza del patron Massimo Pulcinelli. Che da buon capitano d’industria anziché castigare il suo tesserato gli tende la mano. - si legge ancora – Un’apertura che dovrebbe far riflettere il talentuoso trequartista serbo che, sebbene sia stato regolarmente convocato, non solo non si è mai visto, ma ieri ha pure inviato un certificato medico per giustificare la sua assenza”.