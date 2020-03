Corriere dello Sport: "Ascoli, Ninkovic non è più un giallo"

Nonostante lo stop al calcio giocato, è un periodo movimentato in casa Ascoli, come testimonia il titolo dell'articolo presente quest'oggi sul Corriere dello Sport: "Ninkovic non è più un giallo: 'Sono a casa'. Il serbo smentisce la denuncia per non aver rispettato l'isolamento. Stellone tratta la formula dell'addio".