Corriere dello Sport: "Assalto a Chiesa: la Juve è pronta a offrire 50 milioni"

vedi letture

"Assalto a Chiesa: la Juve è pronta a offrire 50 milioni", si legge in taglio centrale sull'apertura odierna del Corriere dello Sport. Ultima settimana di mercato con al centro degli intrecci la mega-operazione che riguarda il gioiello viola: "Un anno dopo averne voluto la conferma - si legge a pagina sette - Commisso non farà barricate. Così in gran silenzio il gioiello ha scelto di seguire le orme di un altro Federico ex viola".