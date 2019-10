Corriere dello Sport: "Assurda Lazio"

© foto di stefano tedeschi

La Lazio viene sconfitta a Glasgow dopo essere passata in vantaggio sul finire di primo tempo con Manuel Lazzari. Poi l'argentino Correa fallisce il 2 a 0 clamorosamente e il Celtic prende coraggio. Partita ribaltata all'ottantanovesimo e Lazio che rimane con un pugno di mosche. Ora il cammino in Europa League si complica e l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in taglio laterale: "Assurda Lazio".