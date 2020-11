Corriere dello Sport: "Atalanta, ansia Covid. Convocazioni rimandate in attesa dei tamponi"

La notizia della positività al tampone di Miranchuk in casa Atalanta è definita dal Corriere dello Sport come "un fulmine a ciel sereno" che ha colpito Zingonia nel pomeriggio di ieri. Il quotidiano precisa inoltre come le convocazioni per la sfida contro il Verona siano state rimandate a questa mattina, in attesa dei responsi dei tamponi degli altri giocatori.