Corriere dello Sport: "Atalanta, sei tutti noi!"

"Atalanta, sei tutti noi!", si legge in taglio alto di prima pagina del Corriere dello Sport. Si apre questa sera la final eight di Champions League di Lisbona, e lo farà con il match più sentito dagli italiani, quello che vedrà impegnata l'Atalanta di Gasperini contro il Paris Saint Germain. "Rappresentiamo l'Italia, come la Nazionale", le parole del tecnico. Nei francesi Mbappè recupera almeno per la panchina, un'arma importante a gara in corso. Gara secca, novanta minuti di passione: chi vince va in semifinale.