Corriere dello Sport: "Atalanta settebellezze, show a Lecce"

"Atalanta settebellezze, show a Lecce", titola il Corriere dello Sport sulla formazione di Gasperini. Ed è davvero un'Atalanta show quella che nel pomeriggio di ieri è scesa in campo a Lecce. Prima il doppio vantaggio nella prima frazione, poi cinque minuti di disattenzione riportano il Lecce in parità. Ma nella ripresa bastano meno di due minuti per permettere all'Atalanta di trovare di nuovo la rete del vantaggio con una magia di Ilicic. E da lì in avanti gli orobici diventano incontenibili, chiudendo il tabellino con sette marcature. Tripletta per Duvan Zapata.