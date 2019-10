"Atalanta show: cala un settebello all'Udinese". Questo il titolo in prima pagina, in taglio laterale, sulla sfida di ieri tra la Dea e i bianconeri. Tripletta di Muriel e doppietta di Ilicic dopo il gol di Okaka. Mister Gasperini ribalta tutto e si riaffaccia in zona scudetto.