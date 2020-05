Corriere dello Sport: “Balata riparte. La gioia della B”

“Balata riparte. La gioia della B”, titola così il Corriere dello Sport sul via libera arrivato ieri per il ritorno in campo del calcio con Serie A e Serie B che hanno già le date d'inizio fissate. “Soddisfazione per la ripartenza del campionato il 20 giugno”. Poi spazio alle parole di alcuni protagonisti della cadetteria. Balata: “Vittoria di tutti”, Foggia: “La Seria A in campo più bella”, Mezzaroma: “Adesso un gran finale”, Corrado: “Così vince anche la gente”.