Corriere dello Sport: "Balotelli, nuova vita al Franciacorta ma sogna il ritorno in grande"

"Balotelli, nuova vita al Franciacorta ma sogna il ritorno in grande". Questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica all'ex giocatore di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City tra le tante. Ormai si allena da dieci giorni al Comunale di Adro con il Franciacorta, club di Serie D: 4 allenamenti il pomeriggio da martedì a venerdì, uno mattutino al sabato e due giorni di riposo. Per il momento restano i gol in partitella senza alcuna pressione e l'immancabile voglia di scherzare oltre all'amicizia con il compagno Alessandro Bertazzoli, "gancio" per tornare in gruppo dopo mesi in solitaria. Le offerte per tornare ad alti livelli non gli mancano, adesso deve scegliere una volta per tutte cosa fare da grande.