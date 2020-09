Corriere dello Sport: "Barcellona, assalto a Lautaro"

vedi letture

"Barcellona, assalto a Lautaro" scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, in prima pagina. Un altro tentativo dei blaugrana per regalare l'attaccante argentino dell'Inter a Messi. L’Inter non arretra: 80-90 milioni oltre a contropartite. Gli agenti dell’argentino, attesi a Milano, hanno fatto tappa in Spagna in cerca di chiarezza.