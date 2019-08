"Bari e Brienza, un nuovo patto": guarda al Bari e allo storico capitano Franco Brienza il Corriere dello Sport. Che parla poi del futuro dell'ormai ex calciatore: "Lasciato il calcio giocato, l’attaccante avrà un ruolo in società. L’ex capitano promosso da De Laurentiis a uomo immagine del club per vincere subito".