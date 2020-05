Corriere dello Sport: “Bari, ecco il piano per la ripartenza. Anche il ritiro per la B”

“Bari, ecco il piano per la ripartenza. Anche un ritiro pur di arrivare in B”, titola così il Corriere dello Sport in edicola parlando della squadra pugliese con il tecnico Vivarini che ha stilato un programma assieme ai preparatori per farsi trovare pronti al rientro in campo.

“Bari è in posizione d’attesa. Il passo decisivo per sbloccare una situazione che si stava ingarbugliando nel modo meno gradito al club biancorosso, lo ha compiuto il presidente federale Gabriele Gravina salvaguardando l’intero sistema con l’indicazione di riprendere tutti i campionati professionistici. - si legge nell'attacco - Ma ora si aspetta con fiducia l’incontro del 28 maggio col governo nazionale per programmare la ripartenza”.