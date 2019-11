Corriere dello Sport: "Benevento, Superpippo vuole tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Superpippo vuole tutto". Così il Corriere dello Sport, oggi in edicola, titola sulla voglia di Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, di tornare il prima possibile in Serie A. Nel resto della titolazione, a poche ore dalla sfida dei sanniti col Crotone, si legge: "Il Benevento può andare in fuga. Inzaghi: 'In campo con la massima determinazione'. Il tecnico teme il Crotone: squadra forte ma i nostri tifosi ci daranno una spinta in più'".