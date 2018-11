Corriere dello Sport: "Bivio Roma, Dzeko sfida il Cholito"

In questo sabato di Serie A scenderà in campo anche la Roma alle 18, ospite della Fiorentina al Franchi. "Bivio Roma, Dzeko sfida il Cholito", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che parla di questo big match come di un esame in vista della Champions League per gli uomini di Di Francesco, tecnico che cerca il suo bomber Dzeko anche in campionato.