Corriere dello Sport: "Boban più Maldini: no sconti"

"Boban più Maldini: no sconti". Questo il titolo che a pagina 6 il Corriere dello Sport dedica al polverone societario creatosi in casa Milan: "Dopo lo scontro al vertice del club nessuno ha fatto un passo indietro. Boban e Maldini ieri a Milanello: altro che saluto alla squadra, sono intenzionati entrambi a far rispettare i contratti. I due dirigenti sono legati al club ancora per due anni per circa 5,5 milioni".