"Bologna da Europa, la Roma non c'è più". Titola a pagina 2 il Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria di ieri da parte dei rossoblù all'Olimpico per 2-3: "Un autogol (Denswil) e Mkhitaryan non bastano a Fonseca. Orsolini e doppietta di Barrow: Mihajlovic e i suoi al sesto posto. I giallorossi sono in piena crisi".