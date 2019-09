Corriere dello Sport: "Bologna, il blitz Sinisa è nato così"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha dedicato un box in prima pagina al Bologna e alla splendida iniziativa dei calciatori che hanno salutato Mihajlovic dopo la rimonta di Brescia: "Il blitz Sinisa è nato così": il racconto di come il Bologna ha progettato il commovente saluto a Miha. Prima l'idea, poi il coro sul pullman. Le telefonate alla moglie Arianna e al primario negli USA. Anche gli infermieri complici: "Prego mister, si affacci".