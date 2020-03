Corriere dello Sport: "Bologna, Schouten, la verità: rinato dopo il dramma"

In un momento buio come questo, è tempo di favole. Il Corriere dello Sport ne racconta una, quella di Jerdy Schouten, olandese in forza al Bologna. E lo fa con un titolo forte: "Schouten, la verità: rinato dopo il dramma. A 18 anni non riusciva quasi più a camminare: undici mesi di stop e due operazioni. Ora è un talento. La sindrome compartimentale alla tibia avrebbe potuto pregiudicare salute e carriera dell'attuale centrocampista del Bologna. Sveliamo il suo calvario e come, grazie a una volontà di ferro, è diventata una stella della A".