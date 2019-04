Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Boxing Day, una tradizione recentissima in Italia che sembra essere già andata in archivio. La Lega ha deciso: mai più in campo a Natale, si riprende con la Befana, come accaduto in passato. Una scelta che appare anacronistica e controtendenza rispetto a quanto accade nei paesi esteri.