© foto di stefano tedeschi

Taglio alto dedicato all'Inter di Antonio Conte che stasera affronterà il Borussia Dortmund nella casa del tifo giallonero, con il titolo: "Brivido Inter". Il tecnico nerazzurro chiosa: "Noi in difesa? No, attacchiamo. Non siamo bravi a difenderci e ripartire, quindi dobbiamo andare in verticale con personalità". Esame di maturità importante per i nerazzurri, che si giocano una fetta importante di qualificazione questa sera.