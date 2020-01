© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C'è Mancuso per la SPAL", apre così il Corriere dello Sport la pagina dedica al mercato, che intreccia, stando a quanto riferito dal giornale, Empoli e SPAL. Con Leonardo Mancuso nel mirino degli estensi, per quanto la formazione toscana lo abbia dichiarato incedibile. Ma i nuovi acquisti, come riferisce il quotidiano, potrebbero cambiare i piani.