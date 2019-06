© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo mercato e nazionali, c'è anche spazio per qualche altro tema sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Cagliari-Frosinone, indaga la Procura", titolo di spalla, soffermandosi sulla partita su cui avevano focalizzato l'attenzione in Spagna. Pecoraro ora chiede gli atti della magistratura spagnola per questa presunta combine, ma i club si dicono estranei alla vicenda.