Corriere dello Sport: "Cairo-Tare, muro contro muro"

vedi letture

"Cairo-Tare, muro contro muro", titola in taglio il Corriere dello Sport. Club spaccati sulla ripartenza del campionato. Non c'è unità d'intenti tra i club del massimo campionato, tra chi vorrebbe chiudere qua il campionato e chi invece spera di poterlo concludere. Un aiuto potrebbe arrivare dall'UEFA, intenzionata a prorogare i contratti per dare modo alle leghe di portare a termine i campionati anche riparte a giugno. Si lavora sui calendari, di certo i prossimi giorni saranno cruciali per fare chiarezza.