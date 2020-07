Corriere dello Sport: "Callejon magico, divorzio col Napoli difficile"

Sul Corriere dello Sport si parla del futuro di Josè Maria Callejon, in gol ieri contro la Roma. "Callejon magico, divorzio col Napoli difficile" scrive il quotidiano a pagina 18. Ottantaduesimo gol per lo spagnolo in 341 partite. Gioca in regime di prorogatio (contratto scaduto il 30 giugno) ma resta un punto di riferimento anche nel Napoli di Gattuso.