Corriere dello Sport: "Caso Diawara: Roma a zero, farà ricorso"

"Caso Diawara: Roma a zero, farà ricorso". Questo il titolo a pagina 8 che il Corriere dello Sport dedica al grave errore commesso dalla Roma in occasione della prima gara di campionato. I giallorossi avevano mandato in campo Amadou Diawara, senza però modificarne lo status nelle liste a 25 da presentare a inizio stagione in Serie A. Il centrocampista era ancora inserito tra gli under, pur avendo già compiuto i 23 anni. Ieri la sentenza del giudice sportivo è stata inevitabile: 0-3 a tavolino, e il grottesco errore costa così molto caro. La società proverà a dare battaglia, facendo ricorso.