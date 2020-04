Corriere dello Sport: "Caso stipendi: che scontri nelle leghe top"

"Caso stipendi: che scontri nelle leghe top" scrive il Corriere dello Sport nella sua prima pagina odierna. Tutta l'Europa litiga per il taglio degli stipendi dei calciatori. Oggi Assemblea straordinaria dei club di Serie A: è ancora lontana l'intesa con l'AIC. In Inghilterra il Liverpool fa discutere. In Spagna non convince la mediazione di Casillas.