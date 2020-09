Corriere dello Sport: "Caso Suarez, ora s'indaga per corruzione"

"Caso Suarez, ora s'indaga per corruzione", titola il Corriere dello Sport in taglio laterale, dedicato al caso nato in questi giorni attorno all'esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana e di conseguenza il passaporto comunitario. L'esame truccato è andato in scena all'Università di Perugia ed ora si indaga per corruzione, con il reato contestato alla Rettrice dell'Università. L'avvocato della Juventus: "Non c'è stata nessuna trattativa con l'uruguaiano".