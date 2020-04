Corriere dello Sport: “Catania, resta un rebus la cessione. Nuova cordata chiede chiarezza”

vedi letture

Spazio al futuro in casa Catania sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola che titola: “Catania, resta un rebus la cessione. La nuova cordata chiede chiarezza”. Fabio Pagliara, rappresentante del gruppo interessato ad acquisire il club etneo, attraverso i social chiede una soluzione rapida: “Sono giorni decisivi per il Calcio Catania. E credo che chiunque abbia responsabilità e ami Catania debba dare il proprio contributo. In questo momento, però, non possono esserci giochi e giochetti, tanto meno speculazioni e sciacallaggi. Intanto si salvi la matricola e non si faccia fallire il Catania, quello vero, l’unico che conti davvero per chi lo ama”.