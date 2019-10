© foto di stefano tedeschi

Sono cinque le reti subite dall'Atalanta all'Etihad Stadium di Manchester e così l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Cattivissimo Pep, 5 a 1 a Gasp". Gli orobici passano anche in vantaggio con un rigore di Malinovskyi, ma poi subiscono la dura rimonta del City. Prima la doppietta di Aguero che riporta avanti gli inglesi prima della fine del primo tempo, poi nella ripresa si scatena Sterling con una tripletta. Durissima batosta per l'Atalanta che continua a chiudere il proprio girone con zero punti e undici reti subite in tre partite.