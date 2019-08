Corriere dello Sport: "Cavani, l'Inter resta in standby"

Nelle sue pagine interne, il Corriere dello Sport analizza il calciomercato dell'Inter, ancora alle prese con un attaccante da regalare ad Antonio Conte. "Cavani, l'Inter resta in standby" è il titolo dell'articolo. Era infatti stato designato Edinson Cavani come nuovo obiettivo dei nerazzurri, ma neanche l'urugayano sembra facile da raggiungere dal momento che l'ex Palermo non avrebbe intenzione di cambiare maglia. Resterebbe al PSG per poi decidere liberamente il suo futuro. Lukaku ad oggi appare lontano, ma si vedrà qualora la Juventus non dovesse chiudere lo scambio con Dybala. Le alternative a questo punto potrebbero essere Rodrigo del Valencia e Duvan Zapata: il club non sembra avere fretta, ma Conte sì.