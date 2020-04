Corriere dello Sport: “Cesena, De Feudis sceglie la vita”

Spazio alle parole di Giuseppe De Feudis, centrocampista del Cesena, nelle pagine interne del Corriere dello Sport che spiega che per lui il calcio può attendere: “Battiamo la pandemia e il calcio non morirà. - spiega De Feudis - È dura stare fermi. Ma in tanti lottano con sofferenza e muoiono. In campo quando sarà possibile".