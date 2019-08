Corriere dello Sport: "Champions, sorteggio da brividi"

© foto di WilMan

"Champions, sorteggio da brividi". Titola così il Corriere dello Sport in merito al grande calcio europeo che sta per tornare. Ma con l'Italia che ischia, e non poco. "Oggi alle 18 (su Sky) si formano i gironi. L'Inter in terza fascia rischia un girone di ferro. La Juve vuole evitare Madrid, Ancelotti le...ex", il resto della titolazione nelle pagine interne.