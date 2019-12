© foto di stefano tedeschi

"Ciao Juve, Haaland va al Dortmund", è il titolo in taglio laterale del Corriere dello Sport oggi in edicola. Svanisce l'obiettivo baby bomber per la Juventus. L'attaccante svedese classe 2000 ha scelto la Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Cifre da capogiro: 20 milioni versati al Salisburgo per la clausola rescissoria, poi 24 milioni di "buonentrata" al giovane svedese, e 15 a Mino Raiola, procuratore del giocatore. Al giocatore andranno 8.5 milioni di euro l'anno e l'assicurazione del posto da titolare nelle competizioni in cui il Borussia sarà impegnato, Champions compresa.