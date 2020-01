Corriere dello Sport: "Cinquanta milioni per Tonali, la Juve accelera"

La Juve non resta a guardare ed è pronta all'offensiva per il talento classe 2000 del Brescia, Sandro Tonali. "Cinquanta milioni per Tonali, la Juve accelera" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina: superata la concorrenza dell'Inter, la Juve sembra essere l'unica italiana ancora in corsa ma c'è da duellare con le due di Manchester, il Liverpool e il PSG.