Corriere dello Sport: "Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto"

In taglio basso sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, si parla della possibile modifica al regolamento per aiutare i club al momento della ripartenza, concedendo cinque sostituzioni anziché le canoniche tre: "Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto". Grandi vantaggi per i club che ancora sono impegnati nelle Coppe, che potranno sfruttare un maggiore turnover, mentre la Lazio ha una rosa più corta e potrebbe essere più in difficoltà.