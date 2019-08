Corriere dello Sport: "Clamoroso Icardi, porta l'Inter in tribunale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata a Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport in taglio alto ne parla approfonditamente e titola: "Clamoroso Icardi, porta l'Inter in tribunale". La guerra di Maurito infatti è iniziata andando al Collegio Arbitrale e chiedendo il reitregro nella parte tattica degli allenamenti e 1,5 milioni di euro per condotta discriminatoria da parte della società nei suoi confronti. L'ex Sampdoria vorrebbe ancora la Juventus, ma restano alla finestra PSG e Monaco.