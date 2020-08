Corriere dello Sport: "Colpo viola, Thiago Silva ha detto sì"

"Colpo viola, Thiago Silva ha detto sì", informa di spalla il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Fiorentina scatenata: il brasiliano, a detta del quotidiano, avrebbe raggiunto l'accordo con Commisso. Andrà a giocare con Ribéry, un agente è già al lavoro per trovare una villa per la famiglia del difensore in uscita dal PSG.