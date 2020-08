Corriere dello Sport: "Conte e l'Inter avanti per forza"

"Conte e l'Inter avanti per forza", si legge quest'oggi in taglio alto sull'apertura del Corriere dello Sport. Secondo il noto quotidiano, a nessuno converrebbe il divorzio: la finale ha rinviato il chiarimento, ma non le pretese del tecnico, che vuole una rosa stellare. Ma dopo lo Shakhtar l'allenatore ha cambiato atteggiamento: da Zhang al suo staff, sorrisi e parole dolci per tutti.