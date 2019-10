Corriere dello Sport: "Conte, è Lukaku l'anti Messi"

© foto di stefano tedeschi

Domani sera l'Inter affronta il Barcellona di Leo Messi, ma i nerazzurri puntano forte sul loro gigante offensivo E' Romelu Lukaku l'arma nerazzurra per scardinare il Camp Nou: tenere palla alta per evitare sofferenze e scaricare tutta la sua potenza quando possibile, queste le richieste di Conte al suo attaccante. Così il Corriere dello Sport titola: "Conte, è Lukaku l'anti Messi". Domani sera il primo grande esame europeo per dimostrare di avere preso la strada giusta.