vedi letture

Corriere dello Sport: "Conte, il paradosso di nome Eriksen"

"Conte, il paradosso di nome Eriksen". Questo il titolo che a pagina 4 il Corriere dello Sport dedica all'ex Tottenham e ad Antonio Conte: "L'analisi del momento no dei nerazzurri attraverso un nodo emblematico. La società ha preso il campione danese per vincere subito ma il tecnico lo sta gestendo come se avesse un tempo che non ha".