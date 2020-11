Corriere dello Sport: "Conte si gioca la carta Skriniar per sigillare l'Inter"

L'Inter è attesa da un match molto impegnativo contro l'Atalanta, ed è lecito pensare che il reparto difensivo sarà nuovamente messo sotto pressione. Secondo il Corriere dello Sport, tutto lascia credere che domenica ci sarà il rientro da titolare di Milan Skriniar. La sensazione è che lo slovacco torni al momento giusto, ma il quotidiano fa un appunto: "Attenzione, però, perché nelle 2 gare giocate in questa stagione, non è che la retroguardia nerazzurra sia rimasta blindata, anzi: 2 reti subite con il Benevento e una con la Lazio". La verità, sempre secondo il quotidiano, è che i difetti da correggere non riguardano esclusivamente il reparto arretrato, ma l'intera fase difensiva. E Skriniar dovrà essere pronto ad uscire e ad allargarsi per evitare che gli esterni bergamaschi imperversino.